Madonna revela que está arrepentida por rechazar ser 'Gatúbela' en ‘Batman Returns’ y salir en ‘Matrix’

Todos nos hemos arrepentido en algún momento de nuestra vida de haber desperdiciado una oportunidad, pero nunca hubiéramos imaginado que incluso Madonna hubiera pasado por esto, al confesar que rechazó dos papeles en el cine, de lo cual se siente arrepentida.

Fue el jueves por la noche, durante el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, que la reina del pop reveló algunos papeles que le ofrecieron a lo largo de su carrera, y que se convirtieron en unas de las películas más importantes de los últimos 50 años, que desearía no haber dejado pasar.

Durante uno de los segmentos del programo, Jimmy comenzó a leer algunos de los rumores más fuertes sobre la cantante, de los cuales ella tendría que aclarar si eran ciertos o falsos, y cuando llegó el momento de ser cuestionado sobre si realmente había rechazado el papel de Catwoman en Batman Returns, lla cantante reveló que era cierto.

"Vi las dos y me arrepiento de haber rechazado a Gatúbela, eso fue muy fuerte", comentó la actriz sobre el papel, el cual terminó por ser interpretado por Michelle Pfeiffer.