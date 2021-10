¿Nodal dedica canción a su ex en pleno concierto? Esto es lo que sabemos

Recientemente circuló en las redes sociales un video en donde la supuesta exnovia de Christian Nodal asegura que una de las canciones que interpretó en el concierto que dio en Valle de Guadalupe, Baja California se la cantó en ese momento y además estuvo inspirada en la relación que habían tenido.

Resulta que Lisa Fernanda, supuesta exnovia de Nodal subió un video a su cuenta de Instagram para compartir la emoción que sintió luego de haber asistido a un concierto del interprete de ‘Botella tras botella’ luego de muchos años sin verlo.

"No saben lo increíble que me la pasé... Neta sentí tan bonito de que un pedacito de su vida, o más bien de mi vida está plasmada en algo a nivel casi mundial".

Además de lo anterior, Lisa aseguró que su emoción creció todavía más cuando escuchó ‘Te fallé’, tema que el cantante supuestamente compuso por la historia de amor que existió entre los dos.

“Esa canción significa más para mí, porque alguien pudo hacer arte super padre, pegajoso, bonito. Súper plasmado la historia, el trasfondo en una canción. Un pedazo de mi vida está en una canción que casi todo el mundo conoce".

Además, generó fuertes críticas por asegurar que Nodal se dio cuenta que ella se encontraba entre el público. En ese sentido destacó que en un momento incluso le sonrió y le detuvo la mirada por unos diez segundos.

"Sí, sí nos vimos, no tengo foto. Sí me vio y yo lo vi a él... Hubo un momento en pleno concierto, yo me quitó el sobrero no traía cubrebocas... Voltea a verme y en plena canción me sonríe y me sostiene la mirada como unos diez segundos", dijo.

