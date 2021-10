TikToker se queja de ser "linda", comparte las desventajas y se hace viral

Hay personas que simplemente no valoran lo que tienen y esta joven ha decidido quejarse de su belleza. Y es que aunque muchos lo han calificado como ridículo, para esta tiktoker, ser linda tiene muchas desventajas.

TE RECOMENDAMOS: Pareja recrea su boda tras 77 años de casados

TikToker argentina se queja de ser linda /

Se hizo viral en TikTok el video de una joven argentina de nombre Carolina Thompson, que asegura que ser linda es lo peor que pudo pasarle. "Es una mi*rda ser linda", dijo la joven, revelando algunas de sus razones.

"Es una m*erda ser linda y sí, estoy hablando en serio", decía molesta. Y es que Caro se ha enfrentado a las supuestas envidias de las que no lo son. Para ella, llegar a una fiesta implica que todas la volteen a ver y la miren feo por el simple hecho de ser más linda que ellas.

QUIZÁ TE INTERESE: Colegio prohíbe a padres de familia ir en pijama a dejar a sus hijos

"Entras a un cuarto lleno de mujeres y lo primero que hacen es mirarte con una cara de oj*ete. Las minas (mujeres) te recontra envidian y no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer", seguía diciendo exaltada.

Caro Thompson insistió en que si una mujer puede hacerte sentir mal, lo va a hacer. Además, tiene que soportar el acoso que sufre en la calle y no saber si sus amigos hombres solo la quieren para conquistarla.

LEE TAMBIÉN: Payaso Pennywise de "Eso" aparece en alcantarillas de Nuevo León

"Cuando un hombre te trata bien no sabes si es amable o solo te quiere caer". "Ser linda no es un privilegio, no es una ventaja, es estar con los h*evos en la garganta todo el día", concluyó.

Entre los comentarios, algunas mujeres le comentaron que en realidad esos problemas la pasan todas, sean lindas o no, pues es una problemática social más que de un aspecto físico. ¿Tú qué opinas?