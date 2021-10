“No es audaz ni valiente”: Dean Cain critica decisión de convertir a Superman en bisexual

Conforme pasa el tiempo, las novelas gráficas comienzan a crear contenidos con mayor diversidad, y después de que a principios de semana DC Cómics anunciará que el sucesor de uno de los superhéroes más importantes se ha declarado abiertamente bisexual, Dean Cain, quien dio vida al personaje se ha declarado en contra.

El actor conocido por su papel de Superman/Clark Kent en la serie de televisión Lois & Clark: The New Adventures of Superman, declaró que no es una nueva y audaz dirección, sino que sólo se “están subiendo al carro”.

"Robin acaba de salir del armario como bisexual, ¿quién está realmente sorprendido por eso? El nuevo Capitán América es gay. Mi hija en, la serie de The CW, Supergirl, donde interpretaba al padre, era gay. Así que no creo que sea audaz o valiente o una nueva dirección loca. Si lo hubieran hecho hace 20 años, quizá sería audaz o valiente”, comentó el actor.

El actor asegura que existen diversas formas en las que las historietas, en su momento, tuvieron la oportunidad de contar una historia valiente, pero la orientación sexual de Jon Kent, hijo de Clark, no es una de ellas.

"Hay muchas cosas reales, contra las que luchar: la trata de personas, la esclavitud... Sería valiente abordar esos problemas, arrojar la luz sobre esos problemas. Me gustaría ver el personaje haciendo eso. Valiente hubiera sido verlo pelear por los derechos de la gente gay en Irán, en donde te arrojan de un edificio por la ofensa de ser gay", afirmó el actor.

El actual Superman de DC Comics es Jon Kent, de 17 años, hijo de Clark Kent, quien ha revelando y aceptando su renovada identidad mientras se relaciona románticamente con su amigo de la universidad, el reportero Jay Nakamura. El personaje no sólo creará conciencia en torno a los derechos LGBTQ+ sino que también representará una sociedad más inclusiva para la comunidad LGBTQ+.

Todo parece indicar que el pensamiento de Cain no va acorde al del guionista Tom Taylor, quien dijo que "la idea de sustituir a Clark Kent por otro salvador blanco y heterosexual se sentía como una oportunidad perdida. ... Un nuevo Superman tenía que tener nuevas luchas -problemas del mundo real, a las que pudiera enfrentarse como una de las personas más poderosas del mundo".