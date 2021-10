Daniel Craig confiesa que prefiere ir a bares gay que a los heteros

Daniel Craig se encuentra en su etapa de despedida de la franquicia de “James Bond”, encabezando varios titulares en el mundo, pero esta vez llamó la atención al confesar su preferencia por acudir a bares gay, sobre los heteros.

Fue durante su aparición en el podcast de Bruce Bozzi en SiriusXM para promocionar “James Bond, No Time To Die” que reveló que cuando estaba soltero frecuentaba bares gay.

TE RECOMENDAMOS: Marvel busca a Daniel Craig para interpretar a uno de sus villanos

El actor atribuyó esto a "los agresivos golpes de polla en los bares heterosexuales", algo de lo que estaba "muy harto": "Llevo yendo a bares gay desde que tengo uso de razón y una de las razones es que no me meto en peleas en los bares gay tan a menudo, "Era como... 'No quiero acabar en una pelea'. Y lo hice. Eso ocurría a menudo".

El actor aseguró el ambiente era más relajado, y también era un buen lugar para conocer a mujeres interesadas, ya que ellas frecuentaban estos lugares por razones similares.