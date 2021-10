Tiktoker exige a sus seguidores que lo consideren una celebridad y un artista

Sabemos que una de las redes sociales más populares de internet es TikTok, ya que al público le parece muy atractivo el hecho de que puedas navegar por horas viendo videos de todo tipo que son muy cortos, y es justamente gracias a este tipo de contenido que miles de usuarios se han hecho populares, como es el caso de Kunno, un tiktoker que acumula más de 23 millones de seguidores en dicha red social.

Este personaje se ha vuelto conocido, ya que en múltiples ocasiones ha generado polémicas, y recientemente se puso en el ojo del huracán luego de que pidió a los internautas que ya no lo llamaran tiktoker, sino artista.

Dicha declaración de inmediato sacudió las redes, pues muchos se le fueron encima, dejando comentarios como: “¿Y saben por qué se cree eso? Porque siguen dándole importancia a alguien insignificante, egocéntrico y sin talento”, “¿Y eso a quién le importa? Porque le dan foco a las personas virales haciéndoles creer que son algo mas que el meme del mes”, “¿Celebridad? ¿Artista? Ay, por favor jajajaja, apenas si unos cuantos en su casa lo conocen”.

Al parecer todo sucedió el 9 de octubre, cuando Kunno en entrevista con el programa de radio Alofoke de República Dominicana en donde habló de varios aspectos, tanto de su vida personal como profesional.

Durante la charla, Kunno fue cuestionado sobre cómo le hizo para ser una estrella de las redes sociales, pues cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram y en TikTok con más de 23, fue entonces que el influencer argumentó que él “ya no se considera un tiktoker”.

“Yo voy a ser muy honesto. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista”, indicó Kunno.

El también cantante indicó que su fórmula fue reaccionar a sus seguidores realizando su famoso baile: “Y la cosa de los tiktokers es que ellos piensan que, si tú subes, si tú haces, si tú te vistes, vas a pegar y a mi lo que me pasó con 4K fue que yo reaccionaba a mis seguidores haciendo mi baile y eso nunca antes se había visto en TikTok”.

