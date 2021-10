Mesero humillado por Carlos Muñoz responde al video viral

En redes sociales se compadecieron de él por la forma en la que Carlos Muñoz lo trató. Sin embargo, este mesero reapareció para demostrar que está mejor que nunca y que en realidad él fue el verdadero abusado en el video viral.

Hace unos días se hizo viral un video donde el coach empresarial Carlos Muñoz humillaba a un mesero por supuestamente no tener "hambre de emprender". Todo ocurrió en una conferencia donde Muñoz puso de ejemplo al joven mesero para demostrar que habían personas que simplemente no querían algo más y estaban conformes con su vida y no aspiraban a más.