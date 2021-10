YosStop abre cuenta de Instagram para darle voz a mujeres reclusas

Todo parece indicar que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop está aprendiendo de la situación negativa por la que se encuentra pasando en la actualidad.

Y es que en las últimas semanas, hemos visto a través de su cuenta de Instagram algunos mensajes escritos en donde detalla cada uno de los aprendizajes que ha tenido mientras está en prisión.

El abrirse de esta manera le ha valido para que sus seguidores estén al pendiente de su transformación interior, y no es para menos ya que asegura que a pesar de que no es grato estar encerrada, ha tenido tiempo para conectar consigo misma y aprender de la situación que está pasando.

No obstante con lo anterior, recientemente la influencer llamó la atención de las redes sociales, al abrir una cuenta de Instagram especial en donde compartirá las historias de las mujeres que la acompañan en el penal de Santa Martha Acatitla.

"Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel", mencionó YosStop en su cuenta de Instagram.

En un mensaje publicado en su cuenta personal y replicado en la cuenta “unamujerenlacarcel”, la pareja de la ‘influencer’, Gerardo González, señaló que ambos decidieron abrir la cuenta para “publicar las reflexiones de mujeres que hayan vivido este tipo de situaciones y las quieran compartir con los demás para aprender juntos”.

El primer mensaje viene acompañado de la fotografía de una carta escrita por una reclusa que no fue identificada y una reflexión de YosStop en la que se pregunta: “¿Hay algo peor que la cárcel?”.

“Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto”, menciona.

“Una amiga tratando de consolarme me dijo: ‘ya no hay nada peor’; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir. Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel”, finaliza su mensaje.