YosStop manda su primer mensaje de audio y comparte reflexión de lo aprendido en prisión

Los días en la cárcel no han pasado en vano para Yoseline Hoffman, ya que en las últimas semanas ha compartido escritos relacionados a las reflexiones que ha tenido mientras está privada de su libertad.

Y de entre los escritos que más han llamado la atención de los usuarios de las redes sociales, esta su profunda reflexión sobre el amor propio y el desapego a los estereotipos que se encuentran en la red, y no obstante con eso, recientemente compartió por primera vez un audio en donde se le escucha hablar sobre las reflexiones que le han dejado los libros en estos últimos tres meses.

Como sabemos YosStop se encuentra en esa situación debido a que está acusada del delito de distribución de pornografía infantil, y a pesar de lo negativo que esto podría resultar, lo cierto es que su traslado al penal de Santa Martha Acatitla ha significado para ella un gran aprendizaje.

Prueba de lo anterior es el audio de un minuto que su novio compartió en la cuenta de Instagram de la youtuber, en donde se le escucha hablar sobre la influencia y el cambio positivo que ha tenido gracias a los libros.

Además de lo anterior, Yoss hace hincapié en que leer le ha permitido dejar atrás las redes sociales, y concentrarse en su educación emocional y crecimiento espiritual.

“Para todos aquellos que comentan ‘mucho texto’ en las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojalá no sea mucho audio. Estos no son un la mitad de libros que he leído en estos tres meses y si efectivamente es mucho texto, pero no saben que maravilloso son muchos de estos textos, no saben que maravillosos ha sido desintoxicarme de la adicción al Internet y profundizar en el mundo de los libros”, menciona en el video donde también se puede ver que ha leído más de 18 ejemplares.

Después hace un cuestionamiento sobre todos aquellos que dejan de lado la lectura. “¿Por qué no quieren leer?, eso es precisamente lo que nos hace falta como sociedad y como humanos por qué no quieren estudiar saber más, crecer intelectual y espiritualmente, puedes leer y aprender sobre algo que tu quieras, hay textos que te cambian la vida, las creencias y las perspectivas, hasta la vida”, dijo

Para finalizar el audio, agradeció y mandó besos y abrazos a todos aquellos que la apoyan y que confían en ella, el video rápidamente se llenó de interacciones y de comentarios, muchos de ellos manifestaban que extrañaban mucho escucharla.