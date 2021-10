Quentin Tarantino podría despedirse del cine con "Kill Bill 3"

Quentin Tarantino ha expresado en más de una ocasión que su retiro del cine no está muy lejos, y con ello las especulaciones sobre cual podría ser su último film crecen cada día más, y recientemente el cineasta confirmó que no tiene "ni idea" de cuál será su próxima película.

Y para reavivar los rumores, fue durante una rueda de prensa en la Fiesta del Cine de Roma, donde recibió un premio por su trayectoria que señaló a Kill Bill 3 como "una gran posibilidad" para tomar el lugar de su film de despedida.

"No tengo ni idea de cuál será mi décima película. Esa es una posibilidad. Tener un hijo (a principios del año pasado) ha sido casi calculado para que fuera al final de mi carrera, cuando todas mis prioridades han cambiado", respondió el cineasta estadounidense ante la pregunta por la tercera parte de la emblemática saga.

Pero si Kill Bill 3 marcara su fin como cineasta, está más que claro que aún falta un tiempo para su retiro, pues aseguró que antes de grabar la tercera parte, le gustaría incursionar en la comedia con un "spaghetti western".

"No es como mi próxima película. Es una parte de otra cosa que estoy pensando en hacer, y no voy a describir lo que es. Pero parte de esta cosa, se supone que hay un Spaghetti Western en ella- Estoy deseando rodar esa cosa porque va a ser muy divertido. Porque quiero rodarla al estilo del Spaghetti Western, donde todo el mundo habla un idioma diferente", continuó, antes de romper a reír.

Para su "spaghetti western", Tarantino tiene una idea muy clara, en la que incluye a un bandido mexicano que en realidad es de origen italiano, mientras que el héroe será gringo, el villano será un sheriff alemán y la chica mexicana será israelita, pero lo más curioso es que “todos hablan un idioma diferente”.

Esta no es la primera vez que Tarantino habla sobre la película que marcará su despedida, pues anteriormente ha confesado que podría ser la entrega no realizada de "Star Trek" e incluso ha bromeado sobre la posibilidad de retirarse con la ganadora del Oscar "Once Upon a Time in Hollywood".