El Juego del Calamar: Conoce quiénes son los VIP de la serie

Todos los personajes de El Juego del Calamar tenían algo que contar. Sin embargo, hubieron algunos que se mantuvieron en misterio durante toda la serie y han intrigado a muchos. Hablamos de los VIP.

En El Juego del Calamar, había un grupo de hombres extravagantes que fungían como los patrocinadores del juego. Con máscaras llenas de diamantes, oro y con forma del rostro de animales salvajes, los VIP se reunían en una lujosa sala para ver cómo cada uno de los participantes iba perdiendo. Al hablar en inglés, notamos que estos extranjeros viajaban desde muy lejos para gastar su fortuna en ver cómo los jugadores se destruían.

Y aunque no pudimos saber mucho de ellos, lo que más intrigó fue su rostro. ¿Quiénes son estos hombres y qué hacían ahí? Aunque bien no podemos dar todas las respuestas, al menos podemos mostrarte la identidad de ellos. Conoce quiénes son los VIP en la serie de Netflix, El Juego del Calamar.

El único VIP al que le vimos el rostro. El magnate tenía un particular interés por los jovencitos y por eso decidió llevarse al detective (que se había disfrazado de mesero), a que lo atendiera en otros asuntos. El personaje fue interpretado por Geoffrey Giuliano, quien también participó en la película de 2020 'Train to Busan Presents: Península'.

Quiénes son los VIP en El Juego del Calamar

Daniel C. Kennedy como VIP 2

Actor, escritor y locutor. Daniel C. Kennedy trabajó también en la película "Barrenderos espaciales". Su carrera artística empezó en 2003 pero no ha sido sencillo. El actor padece depresión clínica, por lo que las críticas a su trabajo han sido difíciles para él. Por otra parte, Kennedy asegura que la construcción de su personaje no fue algo tan sencillo. Tuvo que imaginarse un sujeto caprichoso, superficial y tonto, para poder generar la credibilidad de su personaje.

Ellos son los hombres detrás de las máscaras de los VIP / John D. Michaels como VIP 1 Otro actor que ha sabido triunfar en Corea. John D. Michaels ha trabajado en las películas "Estación Zombie", "La península" y "Barrenderos espaciales". En una entrevista para The Guardian, John D. Michaels aseguró que aunque su papel parece insignificante, no le llegó de suerte sino que fue sometido a un largo proceso de casting hasta que le dieron el papel. No son cualquier extra, los VIP son grandes actores en Corea /