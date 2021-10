Anya Taylor Joy debuta como cantante en su nueva película

Anya Taylor-Joy sigue haciendo historia, y gran parte de eso se lo debe a su gran preparación para cada uno de sus papeles por ejemplo aprendió a jugar al ajedrez profesional para su papel en El gambito de dama, y ahora en su afán por conquistar el mundo, la actriz demostró la hermosa voz que tiene para cantar.

La actriz está experimentando una nueva faceta en su carrera, y acaba de lanzar su propia versión de la icónica "Downtown", esto como parte de su participación en la esperada película de terror "Last Night in SoHo".

La actriz compartió la grabación en su cuenta personal de Instagram, la cual acompañó con el mensaje: "No todos los días te piden que grabes varias versiones de una canción icónica. Los sonidos de los años 60 fueron los que primero me hicieron enamorarme de la música, así que me alegré mucho cuando Edgar me pidió que lo intentara".

Acompañada por una orquesta de cuerda, la voz de Taylor-Joy es suave, sedosa y muestra una pizca de su acento argentino, lo que nos lleva a imaginarla en un papel que pueda interpretar en Broadway.

En el primer tráiler de la película ya se habían adelantado algunos fragmentos de la grabación, sin embargo en este nuevo vídeo se aprecia a la actriz cantando la canción al completo, junto a una orquesta y nuevas imágenes de la película.

Recordemos que anteriormente, la actriz habló de su amor por el canto en una entrevista con Den of Geek, y confesó que es algo que ha estado haciendo la mayor parte de su vida, y compartió que sus padres y su familia siempre mencionan que: "¿Dónde encontramos el botón para apagarte?' porque siempre estoy cantando y bailando, y siendo un incordio en general".

En su última película, Taylor-Joy interpreta a una bomba de cabaret de los años 60 que tiene un final prematuro, y para su papel tuvo que grabar varias versiones de la icónico tema. "Downtown" fue cantada originalmente por Petula Clark en 1964, grabada a un ritmo más alegre. La banda sonora de la película saldrá a la venta el 22 de octubre, y probablemente estará compuesta por una mezcla ecléctica de sonidos antiguos y nuevos.