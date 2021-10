"Payasito ahora, pero pronto un excelente abogado"; estudiante de Derecho expone vestido de payaso y su historia conmovió a todos

El trabajar y estudiar al mismo tiempo es una claro ejemplo de que los limites los ponemos nosotros mismos, y en Perú, un joven acudió a sus clases de derecho disfrazado de payaso, debido a que no le dio tiempo de cambiarse.

El protagonista de esta historia es Raúl Rivera, quien ocupa sus tiempos libres para trabajar como payaso y así, poder pagar su escuela, y fue gracias a que uno de sus compañeros que logró captar el momento y así, su historia logró tocar el corazón de muchos internautas.

Imagen / Adam Heste / Getty Images

El propio Raúl fue quién decidió compartir la fotografía en sus redes sociales, en dónde explicó que tuvo que animar una fiesta infantil y por la noche dar una exposición de una materia, y al no tener tiempo para cambiarse, decidió asistir con su vestimenta de trabajo.

“Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”, escribió Raúl, conocido como “Pirulín”.