Yuya cautiva a los usuarios de la red al hablar de sus primeros días como mamá

Uno de los nacimientos más esperados por los usuarios de las redes sociales fue el de Mar, el bebé de la famosa influencer Yuya y el cantante Siddhartha.

Por varios meses se mantuvo el secreto de este nacimiento, y con ello se logró que la atención estuviera centrada en Yuya y cómo es que estaba viviendo este proceso.

Respecto a lo anterior, hace poco la youtuber compartió en unas historias de Instagram momentos junto a su hijo y además habló sobre cómo es que se estaba sintiendo en estos días como madre primeriza.

En la grabación corta que compartió se puede ver claramente que ella está cuidando mucho a su bebé y que por nada desea que su rostro se conozca, y muestra de ello es que en el video no mostró en ningún momento la cara del pequeño.

En las historias de Instagram, Yuya respondió algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores, esto mientras ella sostenía a su bebé y se escuchaba de vez en cuando algunos de sus quejidos.

“Me siento muy feliz, pero también muy cansada”, respondió Yuya a una de las preguntas de sus seguidores quien le cuestionó cómo se encontraba a unos días de haberse convertido en mamá.

Otra de las preguntas que recibió la youtuber fue cómo había sido su parto, aunque no dio muchos detalles y dijo que pronto hablará más sobre este tema, dijo que fueron varias horas.

En cuanto a cómo vive sus primeros días cuidando de Mar, Yuya mencionó que se preocupa por todo y aunque tomó cursos, ya se le olvidó todo.

“Soy súper preocupona, pero ahí voy. Me metí a varios cursos para recibir a Mar lo más preparada posible, pero todo se me olvidó (…), Mar es súper buena onda y lo sigo diciendo, se porta muy bien. Claro que tiene su carácter”.

Respecto al tema de la lactancia, la youtuber aseguró que ha sido un poco complicado para ella y no es tan fácil como ella pensaba.

“Mi historia respecto a lactancia ha sido más compleja, yo pensé que metiéndome a los cursos antes de que naciera Mar la iba a armar, que me lo iba a pegar y en vaca jugosa iba a lanzar leche a todos lados, pero no me sucedió así. Todas lo vivimos distinto, a mí se me complico porque hay algunos temas de salud que hicieron que esto se me dificultara, pero ahí voy con ayuda”.