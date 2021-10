Marvel’s Guardians of the Galaxy: una aventura llena de carisma y buena música

La jugabilidad no es tan original o dinámica como la historia. Básicamente es una aventura en tercera persona que combina disparos con exploración y resolución de acertijos. Todo el tiempo controlas a Peter (Starlord), pero puedes dar órdenes al resto del equipo. Cada uno se especializa en algo diferente: Gamora usa su sable para cortar o trepar, Drax es fuerza pura para mover objetos enormes, Rocket puede hackear o reparar objetos (además de ser pequeño y pasar en lugares difíciles de accesar) y Groot puede crear raíces para trepar o hacer puentes. Además de eso, Peter puede usar un escáner especial que resalta objetos o lugares con los que pueden interactuar y seguir avanzando. Conforme progresan las misiones, estos puzles se vuelven más intrincados y requiere a cada uno para resolverlos.

En cuanto al combate, te dedicas a disparar en la misma perspectiva; y una rueda de habilidades te permite controlar a todo el equipo para que usen habilidades defensivas u ofensivas. Rematando, tu personaje también tiene habilidades elementales que pueden hacer más daño o mejorar tu posición en batalla. Ejemplo: un rayo congelador inmoviliza enemigos para que tú o tus compañeros los dañen con un buen golpe. Desgraciadamente, aún con todas estas opciones, hacen que el combate a veces se sienta como un festival de botonazos sin mucha variedad. Algunas peleas son bien balanceadas y te hacen sentir que está siendo algo táctico. Pero otras son tan caóticas que sólo sientes que no sueltas el gatillo en ningún momento.

Un último detalle que es muy cómico, es el “poder” de Starlord de reunir al equipo para una plática motivacional a media pelea. Escucha cómo responden tus compañeros para saber si necesitas animarlos o llamarles la atención para que se concentren. Si lo logras, todas recibirán un aumento de poder. Si no, sólo el protagonista lo tendrá. Además, en este momento comienza a sonar alguna de las canciones del maravilloso soundtrack ochentero.

Un espectáculo visual y sonoro

La dirección de arte es genial y hace que cada escenario y personaje se sienta único y lleno de detalle. Los paisajes espaciales, las bases avanzadas y los exóticos planetas son verdaderas postales; que sienten ya como gráficos de nueva generación. Nosotros pudimos probarlo en PC con las siguientes especificaciones:

Procesador: AMD Ryzen 9 3900X 12 núcleos @3.8GHz

12 núcleos @3.8GHz GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070

RAM: Kingston HyperX RAM Predator RGB 32GB Kit (2X16GB) 3200Mhz DDR4

Motherboard: X570 AORUS Master

SSD Western Digital Blue 3D NAND SATA 500GB.

Con la configuración básica y detalles altos, logramos correrlo en 4K y entre 30-45 cuadros por segundo, utilizando trazado de rayos. Pero, al soportar DLSS (la tecnología exclusiva de NVIDIA que optimiza los recursos de tu GPU a través de algoritmos de inteligencia artificial), pudimos llevarlo en el modo Rendimiento hasta 60 cuadros sostenidos. Esto, combinado con las superficies reflejantes de los diversos escenarios de ciencia ficción, hacen que el título se vea digno de una PC de gama alta.

Y el apartado de sonido también está muy bien trabajado, con explosiones que retumban y gruñidos alienígenas que te pondrán la piel de gallina. Hacemos especial mención del excelente doblaje latinoamericano. Pero si no eres fan de las voces en español, puedes elegirlo en su versión original. La cereza en el pastel es la banda sonora llena de éxitos de los 80’s: Pat Benatar, Tears for Fears, Flock of Seagulls, Rick Astley, KISS, Twisted Sister y muchos más. Si creciste en esta época, no dejarás de mover el pie al ritmo de la música.