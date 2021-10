"Parásitos y vividores": Karla Panini ataca a familia de Karla Luna e hijas

Karla Panini vuelve a salir a defenderse de la supuesta brujería que le hizo a Karla Luna para poder tener una relación con Américo Garza, ex esposo de la fallecida comediante. Y es que luego de los comentarios de la hermana de Karla Luna en TikTok, Panini explotó en contra de toda la familia y los acusó de querer hacer negocio con la muerte de Karla.

Fue a través de un Live de Instagram que Karla Panini hizo frente a los comentarios en su contra y advirtió a sus seguidores que revelaría la verdad detrás de la familia de Karla Luna.

"De vez en cuando hay que desenmascarar personas. Hay gente que no ha seguido bien esta historia y solo se suben al carrito. Es importante hablar de muchas cosas", dijo Karla Panini, quien estaba acompañada de su esposo Américo Garza.

"Si no habíamos hablado antes no era por miedo, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie, a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente, que le gusta andar en líos y le gusta andar en chismes porque les pagan. La gente inteligente ya se dio cuenta. La gente que sigue de zombi no se ha dado cuenta de que sacan un beneficio, que hay dinerito de por medio. Como hay dinerito, no hay que dejar el negocio, hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores", aseguró de manera determinante.

Karla Panini manda un mensaje a Erika Luna

Más tarde, en un canal de Youtube donde fue invitada, Karla Panini mandó un mensaje a Érika Luna, hermana de Karla Luna, a quien también acusó de ser una mantenida y vividora y que ella y su esposo los mantienen a todos.

"Tienes una obsesión conmigo. Y dices que la enferma soy yo, que la que necesita terapia soy yo, ¿en serio? No eras tan unida con ella (Karla Luna) como has hecho creer a todo mundo, tú y toda tu familia de vividores. No es cierto. Ustedes veían a Karla Luna como un cajero automático, Américo los mantuvo muchos años. Después, Karla Luna y yo, con 'Las lavanderas', los mantuvimos muchos años porque hasta trabajo les dimos a todos, porque no hacían nada. Karla Luna me pedía de favor que estuvieran involucrados en algo para que no le siguieran sacando dinero".

Karla Panini asegura que Erika Luna sube los videos de los chismes a TikTok, para poder monetizarlos. "Ellos hacen todo con fin lucrativo, van más allá. Hay gente zombie que se cree su victimización. Pónganse a hacer otra cosa, dejen de hablar de mí, de mi esposo. Sin quieren seguir lucrando con su hermana, háganlo".

Karla Panini ataca a las hijas de Karla Luna

En el mismo Live de Instagram, Karla Panini arremetió en contra de las hijas de Karla Luna, asegurando que han sido mal influenciadas."Las niñas llevan esa sangre de parásito también. Eso se los va a contestar su papá en su momento, en ese tema no me voy a meter yo".

Además, en el canal de Youtube, Karla Panini llamó "niña psicópata" y "mustia" a la hija mayor de Karla Luna por asegurar que Panini le hizo brujería a Luna, para que enfermara.