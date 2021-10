¡Confirmado!: Brendan Fraser se une a DC como el villano en la película de ‘Batgirl’

El actor Brendan Fraser continúan con su resurgimiento en el panorama hollywoodense, y esta vez ha decidido regresar a DC para su próximo papel, uniéndose al reparto de la próxima película de Batgirl.

El actor que interpreta a Cliff Steele y pone voz a su alter ego Robotman en la serie Doom Patrol de DC, estaría de vuelta como el villano Firefly, mejor conocido como Luciérnaga.

Es un personaje que ya hemos visto en las propiedades de DC, y en live-action, Andrew Dunbar retrató a Garfield Lynns, quien, utilizando el fuego como su principal arma, se imaginó como un antiguo bombero desfigurado por un incendio en la serie Arrow de la CW.

Según reporta el portal Deadline, aun no se sabe a ciencia cierta cuál será su papel, pero como te lo comentamos líneas arriba, formaría parte del regreso de Fraser, después de su aparición en la cinta No Sudden Move de Steven Soderbergh, la serie Trust de Danny Boyle, su próximo protagónico en la película The Whale de Darren Aronosfky y en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Jacob Scipio también se unió recientemente al reparto, con Grace a bordo para interpretar a Barbara Gordon, alias Batgirl, junto a los directores de Bad Boys for Life, Adil El Arbi y Bilall Fallah, qioenes dirigen la película, y Christina Hodson como autora del guión y Kristin Burr como la productora.