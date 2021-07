“Batgirl': Leslie Grace consigue el papel de Barbara Gordon en la nueva película de DC

La película se estrenará en la plataforma de streaming de HBO Max, siendo una de las primeras propiedades de DC en debutar exclusivamente en el canal de televisión. Los encargados de dirigir el film serán Adil El Arbi y Bilall Fallah, a partir de un guión de Christina Hodson. Kristin Burr estará produciendo.

Cortesía: DC Comics

Hasta el momento, ni DC ni Warner Bros. han dado declaraciones sobre la nueva sobre ello, y tampoco han confirmado esta información.

¿Quién es Leslie Grace?

La elección de Leslie ha sorprendido a muchos debido a que la artista estadounidense de ascendencia dominicana, ha enfocado su carrera profesional al mundo de la música, iniciando en el año 2009 cuando lanzó su primer álbum de estudio titulado “Pasión”, en dónde coescribió la mayoría de los temas.

Para el 2011, se convirtió en la artista femenina más joven en lograr el número 1 de los Billboard Tropical Songs como en el Billboard Latin Airplay con “Will You Still Love Me Tomorrow”, un cover bilingüe en versión bachata del éxito de 1961 de las Shirelles.

Ha colaborado con artistas del género urbano, como Becky G, CNCO y Maluma, y recientemente en la película musical ‘In the Heights’, en la que interpreta al personaje de ‘Nina Rosario’, además de participa en varios temas de la banda sonora.