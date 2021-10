Hace 25 años rescató a bebé abandonada, le agradece comprándole una casa

Una madre que ha demostrado que no necesita correr la misma sangre por sus venas para que sean familia. Lo que ella hizo cuando su hija era una recién nacida, se lo devuelve ahora que es una mujer adulta. Una mujer rescató a una bebé abandonada, 25 años después, su hija le compra una casa.

Hu, una mujer originaria de China, llevaba varios años casada. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de tener hijos. Pero la falta de experiencia no le impidió que, al ver una bebé necesitada, renunciara a lo poco que tenía para convertirse en su madre.

Hu, mujer en China adopta a niña abandonada, 25 años después le regresa el favor comprándole una casa /

Hu tenía 49 años cuando en una calle cerca de su casa escuchó los llantos de un bebé. Al notar que era una bebé abandonada, la cargó y se la llevó a su casa.

Al inicio pensó que la mejor idea era llevarla con las autoridades correspondientes pero la idea de que la niña viviría en un orfanato el resto de su vida, le preocupó. Por esa razón, decidió adoptar a la niña como suya.

Su esposo no estuvo de acuerdo pues su situación económica no era la mejor. Con dificultad conseguían dinero para la comida de diario y vivían en una casa humilde con apenas el suficiente espacio para ellos dos. Hu ignoró los comentarios de su esposo y decidió trabajar más para que a la niña no le faltara nada.

Su hija ahora tiene su propia familia pero le construyó una casa a su mamá para agradecerle por haberla rescatado de la calle / Lo peor vino cuando su hija cumplió cuatro años de edad. El esposo falleció y quedaron ellas solas, luchando por sobrevivir. Hu vendía frutas y grillos en el mercado, así mismo, husmeaba en la basura para encontrar objetos que pudiera vender al reciclaje. Pasaron los años y la hija de Hu se convirtió en toda una mujer. Hu le ayudó a tener estudios y una profesión. Ahora, era el turno de su hija el regresarle todo lo que su mamá había hecho por ella. A pesar de que su hija ya tiene su propia familia, se encarga de ella y la cuida / LEE TAMBIÉN: Fallece James Michael Tyler, actor que interpretó a Gunther en Friends "Cuando era niña, mi madre me cuidó muy bien. Ahora es el momento de cuidarla bien. Este es mi deber de niña", dijo la hija de Hu cuando compartió cómo se esforzó para comprarle a su madre, la casa de sus sueños. Las fotos de Hu, sonriendo afuera de su nueva casa, conmovieron las redes sociales pues a sus 77 años, Hu pudo tener un hogar digno del gran corazón que tiene.