Adam Levine desprecia a fan en escenario, responde a críticas en redes

Adam Levine tiene que darle una explicación a sus fans tras el duro comportamiento que tuvo con una de sus fans en un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Luego de despreciar a una admiradora, Adam Levine salió a defenderse de las acusaciones.

En días recientes, Adam Levine y su banda Maroon 5 se presentaron en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Después de mucho tiempo de estar ausentes de los escenarios por la pandemia, la banda regresó a convivir con los fans en un concierto. Sin embargo, eso pudo haber hecho que se desacostumbrara a sus admiradores pues su actitud con una fan no fue la mejor vista.

Un video publicado en redes sociales muestra a Adam Levine cantando "Sunday Morning" en gran concentración cuando una joven se sube al escenario a abrazarlo. Adam no la había notado pues tenía los ojos cerrados. Pero cuando sintió el contacto, se hizo a un lado asustado, hizo gesto de desagrado, gritó una grosería y se sacudió para seguir cantando.

La reacción de Levine y en pocas horas se hizo tendencia en Estados Unidos. Ante esto, el cantante salió a defenderse de las críticas.

A través de Instagram, Levine mandó un mensaje a sus fans, asegurando que todo se había tratado de un malentendido: "Siempre he sido alguien que adora y respeta a nuestros fanáticos, sin ellos nosotros no tendríamos trabajo y eso siempre se los he dicho. El hecho de que creyeran que yo crea que nuestros fans están por debajo o son menos que nosotros, hace que se me revuelva el estómago", dijo al inicio del video.

Adam Levine aseguró que estaba tan concentrado en su canción que no se había dado cuenta de que la fan estaba acercándose por lo que el susto le provocó un escalofrío que se quito quitar.

"Necesito que sepan que me sorprendí mucho y cuando te asustas, te sacudes y te quitas, porque estaba haciendo mi trabajo y eso es algo de lo que me siento orgulloso. Mi corazón está en la conexión que se da en un show entre la banda y el público", concluyó.