Regina Orozco se declara abiertamente pansexual

Después de estar envuelta en la polémica tras arremeter en contra Laura Zapata, la actriz Regina Orozco vuelve a convertirse en el centro de atención tras declararse abiertamente pansexual.

Fue durante una entrevista realizada por Gustavo Adolfo Infante que Regina abrió su corazón y reveló algunos aspectos de su vida privada, entre ellos como fue la primera relación homosexual que tuvo al lado de Ximena Cuevas, hija del pintor José Luis Cuevas.

La también cantante confesó que en un principio fue duro para ella aceptar su preferencia sexual, pues en un principio, cuando tenía 18 años de edad, fue la propia Ximena quien quiso conocerla personalmente.

“Durante una fiesta y bajo los efectos del alcohol Ximena me dijo 'me encantas' y nos besamos y le dije 'no, no, yo no quiero', no me gusta", compartió Regina.

Además, confesó que luego de unos tres meses en negarse a si misma su orientación, terminó por establecer una relación con Ximena la cual duro unos cuatros años y que incluso llegó a ser más formal.

La cantante contó también que su familia en un principio no aceptó su relación, e incluso terminaron por correrla de su casa: "Mi hermano nos oyó hablando por teléfono. Mis papás no aguantaron, me corrieron de la casa, y al año ya fui con ellos y fuimos con un sacerdote, quien me dijo que la homosexualidad era "parte de la humanidad" y su historia”, declaró entre risas sobre cómo se enteró su familia.

Imagen / Captura / Youtube Sobre la relación, aseguro que después de cuatro años, se fue desgastando, por lo que decidieron tomar caminos separados: "Éramos muy intensas. Yo... ya no, pero era muy pasional. He sido muy celosa, pero hace mucho que no ando con nadie", dice. Durante la entrevista, al ser cuestionado sobre si es bisexual, Regina Orozco se declaró abiertamente pansexual: “A mi no me atraían las mujeres, me atrajo Ximena. Creo que me enamoro de la persona. Si hay alguien que me hace reír y tiene intelecto, caigo", compartió Regina. ¿Qué es la pansexualidad? El término pansexual se compone con el prefijo pan-, que significa todo y la palabra sexualidad, lo que indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad al género opuesto, al mismo género o a los géneros binarios, hombre y mujer. Imagen / oleksii arseniuk / bandera pansexual TAMBIÉN PUEDES LEER: Ni lesbiana ni bisexual, Miley Cyrus se declara "pansexual" El término pansexual existe desde hace bastante tiempo. Sin embargo, las tendencias de Google muestran que el término de búsqueda alcanzó su punto máximo en agosto de 2015 después de que Miley Cyrus se declarara pansexual.