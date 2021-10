Tras declararse pansexual, Demi Lovato en un dilema sobre su deseo de ser mamá

"No lo sé. Antes lo deseaba de verdad, y ahora que me acerco a los 30 años sin hijos, es bastante agradable. Tengo instintos maternales, amo a mis animales, y solía pensar realmente que un día me encantaría ser madre", confesó la cantante.

Todavía el año pasado, Demi había expresado su desea de ser madre, y ahora al ser cuestionada sobre encontrar una pareja para poder lograrlo, la intérprete de “Cool for the Summer” confesó que no pondrá restricciones a la hora de compartir su amor con la persona adecuada, pues siente atracción tanto por hombres como por mujeres.

Imagen / Rich Fury/Getty Images for OBB Media

"Soy muy fluido, así que salgo con hombres y mujeres. Pero me identifico como pansexual, es decir, me atraen los seres humanos, y no importa cómo te identifiques. Si eres no binario también, si eres heterosexual o si eres fluido también, no me reprimo de compartir mi amor con nadie", presumió Demi.

Y es que la estrella nos ha dejado en claro que no necesita una pareja para poder ser feliz. No es un secreto que Demi ha enfrentado fuertes luchas contra las adicciones y un trastorno alimenticio, pero en este momento no se cansa de compartir que se encuentra "bastante feliz" y contenta con la vida.

“Diría que soy bastante feliz. Creo que la felicidad no es un estado constante. Creo que estoy muy contenta, y tengo momentos de felicidad y momentos de dicha y alegría que son muy satisfactorios. Esta mañana me he levantado, he meditado y luego he escuchado una música que me encanta, y me ha puesto de muy buen humor. Creo que alguien que está muy contento en su vida empieza el día así", termina diciendo Demi Lovato.