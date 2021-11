“Nos casamos”: Kristen Stewart se compromete con su novia Dylan Meyer

Parece que la vida le sonríe de una forma muy positiva a Kristen Stewart, y es que después de su gran interpretación de Diana, que la lleva a convertirse en una de las favoritas para llevarse un Oscar, ahora la actriz sorprendió al anunciar su compromiso con su novia, la guionista Dylan Meyer.

Fue durante una entrevista en el programa "The Howard Stern Show" de SiriusXM, en donde la actriz de "Spencer" reveló que ella y su novia decidieron dar el siguiente paso en su relación y se van a casar.

Imagen / Marilla Sicilia / Getty Images

"Nos vamos a casar, lo vamos a hacer totalmente. Yo quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí muy bien lo que quería y ella lo clavó. Nos vamos a casar, así es", dijo la actriz.

La actriz ha optado por no tener redes sociales, pero en diversas entrevistas ha compartido lo enamorada que se encuentra de Dylan, asegurando que ella es la indicada: "Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Sabes a qué me refiero…No hay nada como sentirse seguro de nada, porque no sabemos nada. Y eso es lo único que puedes sentir que sabes, es que, sí estás enamorado de alguien", expresó la actriz.

¿Cómo fue la petición de mano de Dylan Meyer a Kristen Stewart?

Aunque Stewart no dio muchos detalles de cómo fue la propuesta de matrimonio, pero mencionó que fue su novia quien lanzó la esperada pregunta: "Con dos chicas, nunca se sabe quién va a cumplir esa extraña petición por la cuestión del rol de género. No hacemos eso ni pensamos en eso en esos términos. Ella simplemente lo hizo posible. Fue jodidamente bonito", dijo Kristen Stewart.

¿Cómo inició su relación?

La actriz y la guionista iniciaron su relación en 2019, tras 8 años de conocerse y reencontrarse en una fiesta de un amigo en común. Tras unos meses de estar saliendo, la pareja confirmó su relación y Dylan en algunas ocasiones publica en Instagram fotos al lado de su novia.