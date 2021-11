Mariah Carey inaugura la Navidad rompiendo calabazas

Mariah Carey prácticamente se ha convertido en el sinónimo de Navidad y lo demuestra inaugurando la temporada de las fiestas decembrinas, con un video en Instagram.

Mariah Carey se ha convertido en una de las principales embajadoras de la Navidad. Sus más grandes éxitos sin duda son los temas de Navidad como "All I Want For Christmas Is You". Y justo con esta canción, Mariah Carey le dio la bienvenida a la temporada de nieve, regalos, Santa Claus y más.

A través de su cuenta de Instagram, Mariah Carey publicó un divertido video donde le pone fin al Halloween y recibe la Navidad como solo ella sabe.

El reloj da su última campanada, Mariah Carey aparece en la entrada de una casa con un vestido brillante color rojo, acompañado de unos tacones del mismo color. Con un bat de caramelo gigante, Mariah muestra la decoración de Halloween que tienen en la entrada del lugar. "It's Not Time" (No es tiempo), dicen las calabazas decoradas.