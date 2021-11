Familia mexicana celebra con globos y dulces ‘baby shower’ de su yegua

No cabe duda que hay seres humanos que brillan entre millones por su enorme corazón, y es que muchas veces anteponen todo de sí mismos por darles a los animales cariño y protección.

La historia que te contaremos a continuación trata de una curiosa yegua llamada Camila, a la cual decidieron hacerle un baby shower debido a que pronto tendrá a su primera cría.

Al parecer la dueña, Erika Couoh se encuentra muy contenta por esta noticia, y es que a pesar de que muchos hubieran criticado la acción de esta mujer, lo cierto es que a ella no le importó, pues asegura amar a la yegua como si fuera su hija.

Y es justo por lo anterior que en las redes sociales a muchos les quedó claro el amor que puede surgir luego de que una persona y un animalito pasan mucho tiempo juntos, e esta caso, Camila se ha convertido en una miembro más de la familia de Erika y debido al gran aprecio que le tiene no dudó en celebrar el nacimiento de su cría.

Eso sí, la fiesta estilo ‘baby shower’ no fue solo para ella y su pareja César Tepal pues también recibieron la compañía de varios invitados.

Para este especial evento vistieron a la yegua con tela rosada, trenzas y flores en distintos tonos de rosa, pusieron globos de muchos colores y también regalaron dulces. Además, los invitados llevaron regalos para la homenajeada y hasta comieron pastel.

“Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras, eres nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu ‘baby shower’, pero no me importa porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros”, escribió Erika en sus redes sociales.

Del mismo modo, la dueña de Camila realizó una publicación en donde compartió más imágenes y agradeció la ayuda de su familia. Incluso, le dio las gracias a sus padres por el apoyo que le dan y por considerar a Camila como su nieta.

Finalmente y más allá de lo que muchos pudieran opinar, Erika no recibió criticas al respecto de su acción, al contrario, muchos usuarios de la red la felicitaron, pues aseguran que lo que hizo fue un acto de amor puro.

“Que amor más bonito, me hicieron llorar”, “Ojalá todas las personas amaran así a sus animales”, “Que linda familia, seguro Camila disfrutó al estar con ustedes” y “Felicidades, que familia tan hermosa”, fueron algunas de las opiniones.

