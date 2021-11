Hailey Bieber se sincera sobre como sobrelleva los “altibajos” en su matrimonio

En los últimos meses, Hailey y Justin Bieber se ha convertido en protagonistas del ojo publico, desatando fuertes rumores respecto a la pareja, sin embargo está vez fue la modelo quien dejó a todos impactados al admitir que “ha hecho daño” al cantante durante su relación.

Una de las parejas del momento decidió abrir su corazón y reflexionar sobre estos tres años de matrimonio y lo hicieron durante su participación en el podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith.

"Le hice mucho daño y creo que fue eso lo que le llevó a dejar de pensar en el matrimonio durante una temporada. Se trata de algo que obviamente provocó confusión", explicó la modelo, asegurando que fue una acción “inmadura” de su parte.

Además, reveló que el primer año de su matrimonio fue "muy difícil", sobre todo durante la etapa de depresión con la que luchó Justin tras contraer matrimonio, confesando que fue su propia madre Kennya Baldwin quien la convenció de quedarse con el cantante en una etapa particularmente difícil.

"Recuerdo que la llamé varias veces, una vez en particular cuando estábamos en Brooklyn y estaba llorando y le dije: 'simplemente no puedo hacerlo'. No hay forma de que pueda hacer esto si va a ser así para siempre. Y solo recuerdo que estaba tan tranquila en el teléfono y me dijo, 'va a pasar y tú estarás bien y él estará sano y estamos aquí para ti'. Y siento que tuvimos mucho apoyo", reveló.

Sobre este proceso, Justin admitió que estaba muy agradecido de que Hailey lo aceptara tal y como era: “Incluso cuando nos casamos, todavía había mucho daño y dolor que necesitaba superar, pero has visto a mi corazón a través de todo esto".

Sobre todos los rumores que giraron entorno a su relación y el aspecto físico del cantante en esos momentos, Hailey hizo una gran reflexión sobre la importancia que tuvo ese momento:

"Yo iba a por todas. Tomé una decisión. Sé con certeza que he amado a esta persona durante mucho tiempo y no iba a ser ese un momento para renunciar. Simplemente no le haría eso. Imagina abandonar a alguien en medio del peor momento de su vida, potencialmente. No soy ese tipo de persona. Así que iba a estar con él sin importar cuál fuera el resultado", finalizó.