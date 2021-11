Robert Downey Jr. y Matt Damon se unen a nueva película de Christopher Nolan

Todo parece indicar que el reparto de la próxima película de Christopher Nolan, "Oppenheimer" se comienza a ampliar y ahora a sus filas suma a dos grandes estrellas de Hollywood: Robert Downey Jr y Matt Damon.

Según indica el portal Deadline, los dos actores se encuentran en platicas para incorporarse al elenco oficial de Nolan y unirse a Cillian Murphy en de los films más prometedores de Universal Pictures.

Imagen / Gisela Schober / Getty Images

Junto a Robert Downey Jr. y Matt Damon, el portal que Emily Blunt, famosa por películas como Al filo del mañana y Un lugar tranquilo, igualmente se encuentra en pláticas para aparecer en el filme, y se sabe que interpretaría a la esposa de Robert Oppenheimer.

"Oppenheimer" será la primera vez que Downey Jr, una de las estrellas principales del Universo Cinematográfico de Marvel trabaje con Nolan. Mientras que el ganador del Oscar, Damon ya ha participado junto al director en su película épica de ciencia ficción Interstellar.

¿De que tratará "Oppenheimer"?

El proyecto de Universal Pictures es un biopic de J Robert Oppenheimer, el físico teórico recordado como uno de los padres de la bomba atómica. El film está basado en el libro American Prometheus, ganador del Premio Pulitzer: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y el fallecido Martin J. Sherwin.

La película tiene previsto su estreno para el 21 de julio de 2023, un espacio reservado a las películas de Nolan en el pasado, y que coincide también con el aniversario del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima. Sobre los personajes que interpretarán Damon y Downey Jr. en el proyecto, aun se desconocen detalles y se mantienen en secreto.