Camila Cabello lanza "I'll Be Home For Chritsmas" versión mariachi

Camila Cabello se siente muy orgullosa de sus raíces latinas y además de la reciente música que muestra que el sabor latino está en sus venas, la cantante cubana quiso experimentar con el mariachi para darle un toque diferente a la Navidad.

Fue a través de una colaboración con Amazon Music, llamada Amazon Originals que Camila Cabello, junto a otros artistas, lanzaron un especial navideño reversionando algunas de las canciones más populares de esta época.

Camila Cabello eligió "I'll Be Home For Christmas" por su difícil agenda musical que muchas veces le ha impedido estar lejos de su familia en estas fechas importantes.

Camila Cabello canta "I'll Be Home For Christmas" versión mariachi /

Cantantes que se unen a la edición especial navideña de Amazon Music

Además de Camila Cabello, artistas como Reik, Sech, La Oreja de Van Gogh, Marcos Witt, Elena Witt-Guerra, María León, Paty Cantú y María José, reversionaron otros famosos temas.

Reik hizo su propia versión de "Last Christmas". Por su parte, Sech le dio su propio toque al tema "Carta Navideña".

Marcos Witt y su hija Elena Witt-Guerra lanzaron su versión en spanglish de "Noche de Paz (Silent Night) / Santa la Noche (O Holy Night)" y La Oreja de Van Gogh lanzó "Blanca Navidad".

Además, María León, Paty Cantú y María José se unieron para el próximo estreno del cover de"All I Want For Christmas Is You".

Escucha la nueva versión de "I'll Be Home For Christmas" de Camila Cabello.