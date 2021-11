Christian Nodal podría ser vetado por disqueras de México luego de romper acuerdos con Universal Music

No cabe duda que uno de los artistas más talentosos del momento es Christian Nodal, pues su prodigiosa voz y su particular forma de ser ha cautivado a millones de mexicanos. Sin embargo, y a pesar de su talento, en este momento las cosas no marchan bien para el cantante, ya que desde ayer se dio a conocer que tenía serios problemas con la disquera que lo representa al haber quebrantado varios de sus acuerdos.

Muchos pensaron que la situación no pasaría a mayores, pero esta mañana a todos sorprendió la noticia de que el intérprete de “Botella tras botella” pudiera ser vetado por varias disqueras del país.

También puedes leer: Prohiben a Christian Nodal los duetos con artistas, además podría ser vetado de la industria musical



Y es que al parecer desde que se enteró, Christian intentó remediar las cosas con Universal Music, pero por la poco información que se tiene, todo parece indicar que no pudo llegar a ningún acuerdo, ni para la renovación de su contrato, ni para obtener su libertad inmediata.

Cabe señalar que la situación se agravó para el cantante luego de lanzar el tema “La Sinvergüenza” junto a la Banda MS, sin la autorización de la disquera que aún lo representa.

De hecho, esta última lo demandó por incumplimiento y a raíz de eso fue que pidió que se le vetara oficialmente de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas.

Quizá te interese: Belinda y Christian Nodal se llevaron la noche de Halloween con estos terroríficos disfraces



Pero, ¿qué significa un veto?

Es importante mencionar, que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas es un organismo que reúne a las compañías de discos del país, empresarios y artistas, así como casas promotoras musicales y de eventos en México, por lo que una vez solicitado el veto, las empresas tendrían que abstenerse de contratar divulgar, fabricar, distribuir comercializar, explotar o vender cualquier tipo de grabación sonora de Christian Nodal.

Asimismo, el aviso del veto también fue lanzado por Universal Music, a plataformas como YouTube, Spotify y Amazon, Google, entre muchas más, a televisoras como TV Azteca y cualquier ventana de difusión de su música, así como a promotoras que lo contraten, como Ocesa y Live Nation.

Finalmente, y si es que esta petición se oficializa, podría haber sanciones y hasta multas a quienes violen el "acuerdo" emitido por el organismo.

Te recomendamos: Sorprenden a Belinda y Christian Nodal comiendo tacos en un puesto de Mazatlán

De acuerdo con reporteros de espectáculos, el veto va también para Belinda y la Banda MS (la primera al ya contar con actividad empresarial con Nodal; los segundo es por participar en el dueto).

Hasta el momento, se dice que Nodal y su familia “están furiosos” tras la noticia, esto según lo dicho en el programa Ventaneando y otros portales informativos.

También puedes leer: Christian Nodal detiene su concierto para defender a una fan