Eternals es prohibida en los cines de algunos países por escena homosexual

El primer fin de semana de Eternals y la polémica ha comenzado a generarse. La nueva película de Marvel podría tener problemas de distribución en varios países luego de que uno de los personajes fuera abiertamente homosexual, así como que Eternals tendrá la primera escena de sexo en estas películas de súper héroes.

Países como Arabia Saudí, Catar, Baréin, Omán y Kuwait han decidido no proyectar en cines la película Eternals luego de no lograr un acuerdo con Disney Movies para la edición de algunas escenas de la película, por su "contenido sensible".

Y es que para estos países del Golfo Pérsico, que un súper héroe sea abiertamente homosexual y muestre el primer beso gay en estas películas de súper héroes, es considerado ilegal.

La noticia de que Brian Tyree Henry, quien interpreta al Eterno "Phastos" y que en esta versión cinematográfica, besa al personaje del actor Haaz Sleiman, marcaba un gran paso en la muestra de la diversidad. Sin embargo, para lograr su proyección en los países anteriormente mencionados, se había propuesto la edición de la cinta para censurar los besos. Disney apoyó la solicitud de la directora Chloe Zháo de no hacerle ninguna modificación y fue así como entonces decidieron simplemente no proyectarla.

Se cree que Emiratos Árabes Unidos se una a esta decisión aunque actualmente está anunciada como un próximo estreno.

Sobre el primer beso gay en el MCU

Fue hace dos años, cuando se terminó el rodaje de la película Eternals, que los actores dieron una entrevista sobre el polémico beso que veríamos en la pantalla. Esta sería la primera vez que Marvel presente a un personaje principal homosexual y con un beso significativo, es decir, importante para la historia y dándole verdadero valor.

"Es un beso hermoso y muy conmovedor. Todos lloramos en el set de rodaje. Para mí, es muy importante mostrar hasta qué punto puede ser amorosa y hermosa una familia homosexual. Brian Tyree Henry es un actor tremendo", dijo Haaz Sleiman, quien interpretará a la pareja homosexual de Phastos.