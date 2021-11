The Weeknd sorprende cantando en español junto a Rosalía

The Weeknd no ha dejado de sorprendernos, desde su look accidentado para su presentación en los American Music Awards, hasta tener su propia comic en dónde contará su historia personal y será publicado por Marvel, ahora ha decidido incursionar en la bachata.

Fue la cantante Rosalía quien utilizó sus redes sociales para anunciar su próximo sencillo titulado “La Fama” en el que hará dúo junto a The Weeknd y que podremos escuchar a partir de este jueves, 11 de noviembre.

