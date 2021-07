Angelina Jolie y The Weeknd podrían convertirse en nuestra nueva pareja favorita del espectáculo luego de que fueron vistos saliendo de una cita, aparentemente romántica, en un restaurante italiano en Los Ángeles, California, donde estuvieron juntos cerca de dos horas.

TE RECOMENDAMOS: Kim Kadashian criticada por su vestido transparente para entrar al Vaticano

Según el sitio de espectáculos The Sun (y las fotos que ya circulan en redes sociales), Angelina Jolie y The Weeknd salieron por separado del restaurante Giorgio Baldi, especializado en comida italiana, para después entrar a la misma camioneta que los estaba esperando.

Angelina Jolie, de 46 años, no ha tenido ninguna relación amorosa desde su divorcio con Brad Pitt hace cinco años. Mientras tanto, The Weeknd había tenido un noviazgo breve con Selena Gómez y posteriormente había regresado con la modelo Bella Hadid, quien ha sido su relación más formal.

QUIZÁ TE INTERESE: Mujer trans gana Miss Nevada en Estados Unidos

Angelina-The Weeknd, una relación de ya varios años

No es la primera vez que relacionan sentimentalmente a Angelina Jolie y The Weeknd. En 2017, fuentes aseguraban que mientras The Weeknd andaba con Selena Gómez y Angelina estaba casada con Brad Pitt, había un romance secreto entre ambos. Posteriormente se desmintió el rumor y sus encuentros habían sido meramente profesionales.

LEE TAMBIÉN: Crean candado para dientes que ayuda a bajar de peso

Ahora, podría tratarse de lo mismo pues una fuente cercana al cantante asegura que claramente no están tratando de ocultar nada y que en realidad es por el interés de The Weeknd de adentrarse al mundo de la actuación.