Un maestro que nació con verdadera vocación. Se hizo viral un profesor de preescolar que se disfrazó como el dibujo que le hizo una alumna que tuvo y que desgraciadamente falleció.

En Facebook, internautas quedaron conmovidos con la historia del maestro de preescolar, Iván de Luna, originario del estado de Coahuila, quien a su corta edad, ha demostrado lo mucho que ama la carrera que eligió.

Y es que el profesor Iván, o como le gusta ser llamado, "Maeto Iván", eligió un disfraz para Halloween que además de ser muy original, demuestra lo mucho que ama su trabajo y cómo cada alumno suyo ha marcado su vida de una manera muy especial.

El maestro Iván se disfrazó del dibujo que le hizo una alumna que tuvo y que desgraciadamente falleció. Las fotos ya han sido compartidas más de 40 mil veces.

"Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí", dice la publicación donde se puede ver el dibujo original de la niña llamada Ale. A su lado, el maestro Iván vestido totalmente de blanco, para simular una hoja de papel, con dibujos de líneas para hacer el cuerpo. Por último y para darle el toque más importante al dibujo, el maestro Iván se hizo una máscara con el rostro de cómo lo percibía la niña.