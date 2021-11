Benedict Cumberbatch admite que dudó interpretar a Doctor Strange

Es difícil imaginar que el aclamado “Dr. Strange” sea interpretado por otro que no sea Benedict Cumberbatch, y al parecer estuvimos muy cerca de ello, pues el actor confesó que dudó en aceptar interpretar a dicho personaje.

En una reciente entrevista con Esquire , el actor confesó que tenía serias dudas iniciales sobre el personaje, y explicó que una vez pensó que el Doctor Strange era "anticuado" y "sexista", al grado que tuvieron que convencerlo para que aceptara el papel.

TE RECOMENDAMOS: Benedict Cumberbatch estuvo a nada de perder su papel en Doctor Strange



Imagen / Marvel Studio

"Tenía mis dudas al respecto, sólo por ver los cómics. Pensé: 'Este es un personaje muy anticuado y sexista'. Y está muy ligado a ese crossover, a esa especie de movimiento de ocultismo de Oriente y Occidente de los años 60 y 70", respondió cuando se le preguntó si "Marvel se puso en contacto con él", confirmando que "sí, lo hicieron", pero no estaba totalmente de acuerdo.

Cumberbatch reveló entonces que estaba "vendido" con la imagen que presentaban en los cómics, la cual mostraba a un hechicero de modales cuestionables, pues convirtió a su propio hermano en un vampiro.

“Y entonces me convencieron de que el panorama era más amplio, de que "Oh no, no te preocupes, este será un personaje muy de su tiempo". Y, sí, tiene problemas de actitud... pero esto es lo que prevemos'", compartió el actor.

Pero no solo fueron sus dudas lo que le impedían interpretar al personaje, sino también que su apretada agenda no le daba espacio, por lo que el estudio cambió las fechas de rodaje casi medio año para poder ajustarse a su agenda. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y el estudio obviamente vieron en él un gran potencial que no encontrarían en ningún otro.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Robert Downey Jr realiza emotiva despedida de Iron Man y el Universo de Marvel



Cumberbatch ha interpretado al famoso hechicero desde 2016, y varias veces desde entonces, incluyendo en Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y, por supuesto, en la próxima Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está previsto para el año que viene, y en Spider-Man: No Way Home de diciembre, por lo que si, Benedict Cumberbatch es la persona perfecta para interpretar al personaje.

¿Quién es Dr. Strange?

El Hechicero Supremo del MCU entró en la franquicia en 2016 con el alucinante espectáculo visual Doctor Strange. un arrogante cirujano que sufrió una lesión que le costó el uso de sus manos.