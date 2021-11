Por sus problemas de salud, Alessandra Rosaldo ha llegado a pensar que su vida corre peligro

Hoy más que nunca sabemos que lo más importante es la salud, y es que sin ella no podemos hacer nada, no se puede salir a disfrutar de la vida, compartir con otros, aprender, e incluso viajar.

Lo anterior, lo sabe muy bien Alessandra Rosaldo, quien recientemente dio a conocer que estaba muy angustiada por los problemas de salud a los que se estaba enfrentando.

La anécdota de lo que vive en el presente la contó en el programa de Youtube, Pinky Promise, y entre lágrimas compartió la angustiante situación por la que atraviesa, y para ella es tan grave que incluso ha llegado a pensar que podría morir.

“Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor”, dijo.

Asimismo, destacó que los primeros meses de este año fueron críticos para ella, pues se encontraba en diversas situaciones que le hacían tener miedo y estar muy preocupada.

“Todos estos primeros meses del 2021, híjole, susto tras susto, entonces ha sido muy fuerte, pero estoy bien. Es que bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta y siempre me he sentido bien y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal, pues te asustas”, contó.

Pero, ¿qué tiene?

De acuerdo con la información que compartió la cantante, su estado de salud no es delicado, de hecho se encuentra estable, pero hace unos meses comenzaron las preocupaciones al grado de que sentía hartazgo de su situación de salud.

“Es una cosa muy rara porque pasas del: ‘Esto no lo había sentido nunca antes’, a la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así y luego al: ‘¿Otra vez?’. Ya estoy tan acostumbrada que a esta sensación, a sentir todas estas cosas que ya no me asusto pero ya estoy harta”, puntualizó.

Cabe señalar que aunque se le notaba muy preocupada, Alessandra no dio detalles de la enfermedad que le aqueja, además recalcó que ya estaba atendiéndose con sus médicos de confianza y remarcó que también existieron otros factores para todo lo que le sucedió.

“Yo creo que en mi caso es un revoltijo de cosas, es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, pero también es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente. Es un revoltijo de muchas cosas y se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito. Estoy consciente de que es un proceso”, destacó.

