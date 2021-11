Lucía Méndez presume a su nuevo novio, es 15 años menor que ella

Pudiera pensarse que mientras más se acerca la navidad, más se busca el calor de la compañía y el amor, y es que en las últimas semanas, tanto artistas como cantantes han anunciado que se van a casar, se van a ir de viaje a celebrar el aniversario e incluso que tienen una nueva pareja, como es el caso de la actriz Lucía Méndez, quien recientemente presumió que se encuentra contenta y enamorada con la llegada su nuevo amor.

Y es que la actriz confesó en una entrevista que en esta etapa de su vida se encuentra saliendo con alguien que es 15 años menor que ella, por lo que sin ahondar mucho en el tema, aseguró que se siente feliz y abierta a todas las emociones.

“Estoy saliendo con alguien, me riega la plantita, ¿por qué no? Claro que sí. Todavía estoy en edad de merecer. (Es menor que yo) Como unos 15 años, más o menos, es que yo soy un espíritu joven (...) cuando lo veo me la paso padre, gozo la vida, no me comprometo ni él se compromete, simplemente vivimos el momento y eso es todo”, dijo ante la prensa.

Además de dar a conocer lo que está sintiendo en el amor, Lucía también habló de las ganas que tiene de hacer su bioserie en donde busca retratar a aquellos personas que marcaron su vida.

Cabe señalar que ya tiene tiempo que ya había dado a conocer que muchas casas productoras la habían invitado a contar sus más íntimas experiencias en televisión, sin embargo, había rechazado a todos. Ahora se mostró dispuesta a televisar su vida en una serie.

“Tampoco soy la Santa Madre Teresa de Calcuta, nunca lo he sido, pero tampoco tengo una vida tan tormentosa. O sea, así como Lupita D’Alessio se atrevió a contar, o así como el propio Luis Miguel ahora lo vemos con la copa en la mano”, dijo la protagonista de Colorina captada por la cámara de Chismorreo.

Aseguró que lo que expondría es tal cual es, no sólo retrataría sus buenos momentos, sino también los malos, además de que le gustaría hablar acerca de aquellas personas que fueron importantes en su vida y considera necesario presentar cómo es que, de alguna forma, la marcaron.

“Estoy pensándolas porque no es tan fácil, pero yo sí quiero contar la verdad, yo sí quiero. ¿Mi personalidad cómo es? Es neta”, sentenció.