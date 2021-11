Arqueólogos descubren anillo para evitar la cruda

Un anillo para prevenir la cruda, que data de hace varios siglos. Investigadores en la ciudad de Yavne, en Israel, descubrieron este particular accesorio que supuestamente ayuda a que la persona que lo use, no sufra los estragos de tomar de más.

Un anillo para evitar la resaca del día siguiente. El anillo de oro, tiene una incrustación de piedra amatista en el centro, que ayuda a que las personas que toman, no amanezcan con dolores de cabeza, cansancio o náuseas.