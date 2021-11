Far Cry 6: Esta nueva entrega viene con esteroides, para bien o para mal.

Far Cry es una serie de títulos que comenzaron como un maravillo demo técnico de las capacidades del motor gráfico de Crytek. Con el tiempo, fue adquirido por Ubisoft y convertido en una popular saga de mundo abierto. Far Cry 6 no se desvía demasiado de la fórmula acostumbrada; lo que puede atraer a los fans pero quizá alejar a quienes buscan algo nuevo.

El paraíso perdido

La historia se desarrolla en la isla ficticia de Yara, un escenario caribeño que sirve como un paralelo a la Cuba castrista. En esta idílica locación, el dictador en turno Antón Castillo gobierna con puño de hierro. Aquí se produce un medicamento milagroso en la lucha contra el cáncer llamado Viviro, a partir de las hojas de tabaco. Castillo presenta a su país como un paraíso donde todos trabajan incansablemente para crear la cura del cáncer y mantener sano al mundo. Pero la realidad es que los lugareños son forzados a trabajar en los plantíos a punta de pistola.

Tú eres Danny (un inteligente nombre que funciona para un protagonista masculino o femenino), quien se ve forzada/forzado a unirse a la rebelión después de que su escape a los EE.UU. se ve frustrado por el mismísimo presidente; quien descubre a su hijo oculto en el barco donde abordaban. Ahora, Danny debe ayudar a los rebeldes si quiere recuperar su boleta de vuelta a la libertad.

Aunque las similitudes con el régimen comunista son abordadas con cierto humor, el escenario no deja de sentirse como una trillada caricatura de Latinoamérica. En la mente norteamericana (que aunque el desarrollador es canadiense, su público es mayoritariamente norteamericano), es obvio que si estamos en un país del sur debe haber un dictador y una guerrilla rebelde. Incluso los diálogos se sienten tremendamente forzados al incluir siempre una palabra en español sobre el doblaje en inglés. Esto llega a resultar odioso y cansa de inmediato.

A pesar de lo fallido de su premisa, los personajes rescatan la situación al ser verdaderamente agradables. Danny resulta tener un pasado militar que le da credibilidad a sus andanzas en el juego, y su versión femenina está muy lejos de ser una damisela en desgracia. Juan Cortez, un ex espía y experto creador de armas, es el típico perdedor de gran corazón que lleva con la carga cómica del grupo. Tus compañeros animales también vienen con su carga de personalidad, siendo El Guapo (un cocodrilo adiestrado que usa una pequeña chamarra) nuestro favorito. Giancarlo Esposito entrega una buena actuación como villano, aunque su personaje lleno de crueldad y carisma parece una calca de sus apariciones en Breaking Bad y The Boys.