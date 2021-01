Scott Pilgrim Vs The World: The Game - Complete Edition, Reseña

En la última década, los formatos digitales se convirtieron en una tendencia del consumo de contenidos, y en los videojuegos no ha sido la excepción. Durante la generación del Xbox 360 y PlayStation 3, comenzó el boom de juegos digitales para las consolas, presentando títulos más pequeños que no necesitaban de distribución física y aprovechaban el espacio que los discos duros de dichas consolas presentaban. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un producto que compraste desaparece de la tienda y dejarlo por siempre en un disco duro es la única manera de preservarlo? ¿Qué pasa cuando por error o necesidad de espacio, sin saberlo, borraste ese contenido para siempre, ya que este desapareció de la tienda digital? Esto sucedió hace 7 años con Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, un videojuego que a pesar de contar con una gran aceptación e incluso un par de DLCs, desapareció, convirtiéndolo en un título de culto. Ahora, después de varias peticiones y años de espera, está de regreso con Scott Pilgrim Vs The World: The Game - Complete Edition para deleite de los fans.

Para aquellos que no tengan la más remota idea de quién es Scott Pilgrim y por qué el regreso de este videojuego es tan importante, hay que hablar un poco sobre el personaje que se convirtió en el héroe de toda una generación. Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas creadas por Byran Lee O’Malley cuya publicación comenzó en 2004. A lo largo de 6 volúmenes, seguimos la historia de Scott Pilgrim, un bajista de 23 años que debe de derrotar a la liga de Ex-malvados de Ramona Flowers para poder salir con ella. Esta serie mezcla un arte muy particular con múltiples referencias a videojuegos -desde Super Mario Bros, River City Ransom, Sonic the Hedgehog, Final Fantasy, Mega Man, por nombrar a algunos-, la escena musical y la cultura popular, mientras que cuenta una historia llena de peleas, comedia y romance. A la par del lanzamiento del último volumen, una película dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead fue estrenada, y pocos meses después, se lanzó el videojuego. A mediados de 2020, y tras el décimo aniversario del estreno de la película, el interés por el videojuego creció a un nivel que finalmente durante un Ubisoft Forward se anunció el regreso de este juego para PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC y Stadia.

Pero basta de la clase de historia y pasemos al videojuego. ¿Qué nos ofrece esta versión de Scott Pilgrim vs. The World: The Game? Se trata de un clásico Beat ’em Up donde puedes elegir entre 6 personajes, -Scott, Ramona, Kim, Stephen, Knives y Wallace- mientras que recorres las lejanas tierras de Toronto, Canadá. Como buen título de su clase, avanzas enfrentando a una cantidad muy variada de enemigos, lanzando combos de ataques fuertes, débiles, ataques especiales, y usando cuanto objeto encuentres en el piso para ayudarte en el camino. Al final de cada nivel, te enfrentarás a un jefe, o en este caso el Ex en turno, en batallas llenas de color y golpes. El juego como tal no reinventa la rueda del género, pero integra elementos que lo hacen muy propio.