Modelo asegura que le borran su cuenta de Instagram porque es ‘demasiado bonita’

A estas alturas de la vida ya casi nada nos puede sorprender de las redes sociales, pues conforme pasa el tiempo, nos vamos percatando de los múltiples personajes que se generan en la red, y de hecho una de las cosas que nos hace engancharnos al mundo virtual es precisamente la personalidad de algunas personas que dedican su tiempo a crear contenido de entretenimiento.

Lo malo llega cuando lo creado por estas personas es censurado sin razón aparente, como es el caso de un modelo proveniente de Eslovaquia que aseguró que le habían cancelado su cuenta de Instagram por ser ‘demasiado bonita’.

También dijo que una de las razones más obvias de la censura era que las personas seguían creyendo que no era una persona real.

Se trata de Verónica Rajek, una influencer de 25 años, que ha conseguido más de 1.1 millones de seguidores en Instagram, pero para llegar a esa cantidad de personas no ha sido sencillo pues ella asegura haber denunciado en varias ocasiones que la gente que la sigue piensa que es un robot, al tener una belleza irreal.

Ante esta situación, la modelo, que vive en Viena, comentó: “Creen que soy un robot de inteligencia artificial o un pez gato con una cuenta de Instagram. Me han llamado extraterrestre y la gente ni siquiera cree que existo”.

Por otra parte, la modelo asegura que cada vez que la plataforma elimina su perfil por ser “demasiado bonita” es el equivalente a ser discriminada. Además de eso, afirma que no tiene muchos amigos, porque la mayoría de las personas se siente demasiado intimidada por estar cerca de ella y que algunas ni siquiera quieren acercarse a ella para charlar.

“No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Para mí, todo es peor porque la gente simplemente no acepta que sea hermosa”.

Pero eso no es todo. Veronika también sufre por la gran cantidad de comentarios que recibe de personas que piensan que edita mucho sus imágenes. Además, hay quienes le reclaman que se haya sometido a una gran cantidad de cirugías estéticas para mejorar su cuerpo, pero ella insiste que es una mujer natural.

“No me hice ningún ajuste, modelados o uso filtros. Solo uso una herramienta para suavizar la piel, pero creo que es normal”.

Finalmente, la modelo insistió en que “recibía más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza. Dios me dio estos dones y quiero que la gente me crea”.