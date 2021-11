Buscan a dueño de billete con mensaje "último domingo del abuelo"

El amor de un abuelo no se puede comparar con nada en el mundo. Por eso, en redes sociales, internautas se han organizado para encontrar al dueño del "último domingo del abuelo", un billete de 50 pesos que tiene una etiqueta con ese mensaje.

Si tuviste una relación cercana con tus abuelos, sabes que el dinero que te daban, significaba un gran tesoro. Ya sea porque te lo daban a escondidas o como parte de tu "domingo", los abuelos siempre nos salvaban con ese dinerito extra.

Pero ¿te has puesto a pensar cuándo fue la última vez que te dio dinero tu abuelo? Esa moneda o billete deberían tener un mayor valor sentimental. Por eso, en Facebook, buscan al dueño de un billete que tiene un mensaje que dice "último domingo del abuelo".

Fue la usuaria Glez Mari quien compartió una foto del billete con el particular mensaje. Desde hace un par de días, ha buscado al dueño para regresarle ese pedazo de papel que podría valer cincuenta pesos pero en realidad tienen un valor sentimental mucho más grande.

"Hola. Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo... Desconozco las causas del por qué tuvo que pagar con ese billete... Pero si tu reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo", dice el mensaje que ya se hizo viral.

Para reclamar el billete, lo único que tienes que hacer es mandarle un mensaje y decirle cómo se llama tu abuelo, pues para que llegara a las manos indicadas, la usuaria de Facebook borró el nombre.