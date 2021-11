Por la ausencia de Luis Miguel, actor asegura que se hizo cargo de los hijos de Aracely Arámbula

Sin duda, una de las parejas que en su momento más llamó la atención del público y al mismo tiempo, causó desconcierto luego de su separación, fue la de Aracely Arámbula y Luís Miguel, principalmente porque el cantante siempre ha tratado de mantener en secreto todo lo relacionado a su vida personal, y justo cuando compartió parte de su vida con la actriz, la discreción pareció haber terminado al grado de que juntos posaron para una revista.

Como sabes el fruto de la relación entre estos dos artistas fueron sus dos hijos Miguel y Daniel, y a pesar de que son lo más importante para los dos, lo cierto es que en diferentes ocasiones Aracely ha dado a conocer que ya han pasado varios años sin que Luismi les de manutención o siquiera conviva con ellos.

Y al parecer este es un patrón que remite el Sol de México, pues las mismas desatenciones tiene hacia su hija Michelle Salas, la joven de 32 años que nació luego del romance que tuvo con Stephanie Salas.

Respecto a la falta de interés que Luis Miguel tiene hacia sus hijos, el actor Arturo Carmona confesó que por un tiempo él fungió como la figura paterna de Miguel y Daniel.

De hecho, fue en una entrevista en donde el actor habló sobre la estrecha relación que mantuvo no solo con Arámbula, también con sus hijos.

“Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo”, detalló en una conversación que tuvo con el conductor Fernando Lozano.

Arturo Carmona asegura que llegó a un punto en donde se preguntó ¿qué hacía en un lugar en donde lo que él entregaba no era recíproco? / Internet

Asimismo, el regiomontano mencionó que en esa época apoyó a la presentadora y la animó a fomentar la relación de los menores con su padre, sin embargo, con el tiempo terminó cansado de esconderse ya que Arámbula seguía viviendo en la casa de Luis Miguel.

"Yo le aplaudía que ella pretendía y provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo… Empecé a cansarme y a parte me ocultaba. (Pensé) '¿Qué estoy haciendo yo aquí?'. Llegó un momento en el que me cansé y ella lo entendió muy bien, y hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo", agregó Carmona.

