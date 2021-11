Por fin, Christian Nodal revela cuándo se casará con Belinda

A nadie le queda duda del amor que Christian Nodal le tiene a Belinda, y es que en diferentes ocasiones famosos y fans han logrado captar videos en donde se le puede ver al cantante contemplando con profundo amor a Beli, y es justo por esa razón que no dudamos que este amor llegue a consumarse en una boda oficial este año.

Respecto a lo anterior, por fin Nodal ha dado pistas de lo que sucederá, pues recientemente reveló en una entrevista parte de los planes que tiene con su prometido, entre los cuales destacó que espera casarse este mismo año.

“La boda espiritual sí es para el próximo año y esperamos este año poder casarnos bien”, dijo el intérprete en una entrevista que concedió al programa El Gordo y la Flaca.

Además de lo anterior, el cantante señaló que lejos de lo que la gente se imagina, su boda será algo íntimo y familiar, mientras que sobre sus planes de tener hijos, se imagina una vida con cuatro niños.

“Va a ser algo muy bonito. Solo pienso en cumplirle el sueño a ella porque las mujeres son diferentes”, adelantó sobre su boda. “Ella quiere tres, yo quiero cuatro hijos”, indicó sobre su futura familia.

Por si fuera poco con esos íntimos detalles, Christian también compartió cómo fue que inició su romance con la intérprete de “Bella Traición”.

“Estábamos juntos dando un programa de televisión y siempre que la miraba a mí me daba pánico escénico, como cuando me subí por primera vez a un escenario; quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo con ella. No me había pasado con ninguna mujer porque ella impone demasiado”, contó.

Christian Nodal aseguró que la personalidad de su novia lo cautivó desde el primer instante, por lo que en una reunión que hizo, se propuso robarle un beso.

“Fuimos a ensayar a mi casa y dije: ‘Es ahora o nunca’, y le mencioné: ‘No, tú no te vas a ir sin que te bese’, ella respondió´: ‘No, no, no’ y le dije: ‘sí, sí, sí´’. Y a partir de ahí todo ha sido súper bonito, romántico, le compuse una canción y se la canté esa misma noche”, reveló.