Remake estadounidense de "Tren a Busan" ya tiene título

A principios de año se dio a conocer que el remake estadounidense de la superproducción de zombis surcoreana “Tren a Busan” se comenzaba a preparar, y ahora nos sorprendieron al confirmar su nombre oficial.

Last Train to New York o Último Tren a Nueva York es el título que ha recibido la nueva adaptación del director indonesio Timo Tjahjanto, responsable de la película de Netflix, The Night Comes for Us y del premiado thriller Headshot.

TE RECOMENDAMOS:Estación del metro en Corea recrea escenario de "El Juego del Calamar"