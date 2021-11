Policías detienen a ciclista por viajar "a exceso de velocidad"

Dicen que el mejor medio de transporte es la bicicleta. Es ecológico, te ayuda a hacer ejercicio y no tienes que soportar todo el tráfico y al los de tránsito. A menos que vivas en Tuxtla, Gutiérrez, donde un joven denunció a través de sus redes sociales, cómo quisieron multarlo por supuestamente ir a exceso de velocidad.

Porque ¿qué tan rápido puedes ir realmente en una bicicleta? A menos que seas un deportista especializado en ciclismo, no creemos que puedas rebasar los 30 km/h. Aún así, este joven fue detenido.

En el video se puede ver cómo un joven ciclista sacó su cámara para defenderse de dos oficiales que lo detuvieron porque supuestamente iba demasiado rápido.

"No me importan las cámaras, señor, dígame lo que tenga que decir", dijo el joven retándolo. "Es que vas muy rápido", le dijo el policía tratando de cubrir su rostro. "Voy en bicicleta, imagínense ¿cómo voy a ir rápido? qué tontería", concluyó.

En una entrevista, contó con detalle lo ocurrido. "Pasaron en dirección opuesta, cruzamos miradas y ya. Yo creo que ni dos ni tres minutos pasaron cuando escuché que venían motocicletas atrás. El argumento que me daba el oficial es porque iba muy rápido en la bici. Me alcanzaron las tres motos, se me hace absurdo", dijo molesto.

El video se hizo viral e inmediatamente las críticas a estos elementos de seguridad. Después de haberlos grabado, los policías prefirieron dejarlo ir.