Taylor Swift estrena una nueva versión de su clásico navideño “Christmas Tree Farm”

Taylor Swift sigue cosechando éxitos y continúan relanzando sus más grandes temas, y esta vez toco el turno de “Christmas Tree Farm”, su canción navideña clásica instantánea que ha decidido lanzar en una nueva versión.

La versión reinventada de Swift de su clásico navideño se grabó en Abbey Road Studios en Londres y presenta un nuevo arreglo respaldado por una orquesta de 70 músicos.

La nueva versión titulada "Christmas Tree Farm (Old Timey Version)”, en sus dos versiones ahora está disponible exclusivamente para todos los oyentes de Amazon Music a nivel mundial, y presenta cuerdas, cuernos y campanas de trineo, que recuerdan las canciones navideñas clásicas de grandes bandas de los grandes antes que ella.

"Esta nueva versión es increíble porque se siente como una especie de sensación navideña más relajada de hacer todas las compras y relajarse junto al fuego", dijo Swift en un vídeo que acompaña a la canción. "Ya sabes, es definitivamente un poco más de esa sensación de canción navideña de la vieja escuela".

La canción original estuvo inspirada en la infancia de Swift, donde creció en una granja de árboles de Navidad en Pensilvania, y fue escrita mientras celebraba las fiestas junto a su familia.

Este nuevo relanzamiento llega después de que Taylor lanzara recientemente su versión regrabada del álbum de 2012 Red, titulada Red (Taylor's Version), el cual contiene 30 canciones en total, incluyendo temas inéditos como colaboraciones con Chris Stapleton, Phoebe Bridgers, Mark Foster y Ed Sheeran, así como una versión de 10 minutos de "All Too Well".