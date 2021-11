Taylor Swift y la canción de diez minutos dedicada a Jake Gyllenhaal

Taylor Swift sigue con grandes sorpresas en el relanzamiento de sus antiguos álbumes. Pero de todos, "Red" parecía ser uno de los más esperados y es gracias a la relación que tuvo con el actor Jake Gyllenhaal, cuando ella tenía solo 21 años de edad y él 29. Ahora podemos saber más de su historia en la versión de diez minutos de la canción "All Too Well".

All Too Well, la canción de diez minutos de Taylor Swift dedicada a Jake Gyllenhaal /

Como te hemos contado en distintas ocasiones, Taylor Swift está volviendo a grabar todos sus álbumes luego de la polémica con Scooter Braun y que ella perdiera la mayoría de los derechos de su música. Así, los fans han podido regresar al tiempo con el relanzamiento de varios de sus éxitos. En el caso del álbum Red, Taylor Swift lanzó una nueva versión de 30 canciones, 9 de ellas inéditas. La última, la versión de diez minutos de "All Too Well", una canción dedicada a su ex Jake Gyllenhaal.

En una entrevista con Jimmy Fallon, Taylor contó la historia detrás de este tema de diez minutos que se convirtió en un éxito en su álbum junto a "I Knew You Were Trouble" y "We Are Never Getting Back Together".

Era 2010 cuando Taylor Swift había terminado su relación con Jake Gyllenhaal. La pareja apenas llevaba un mes de novios cuando él decidió que lo mejor sería separarse pues no se sentía cómodo con la diferencia de edad (él 29, ella 21). Pero esa relación, por más corta que haya sido, fue una de las más dolorosas para Taylor Swift.

Taylor se encontraba en los ensayos para su gira llamada "Speak Now". Ella misma asegura que no era un buen momento para estar cerca de ella pues estaba demasiado triste. En uno de los descansos, Taylor tomó su guitarra y comenzó a tocar cuatro acordes una y otra vez. Poco a poco los músicos se fueron acercando y ella comenzó a cantar lo que sentía en su corazón.

Al final, la banda terminó tocando diez minutos de una canción improvisada que tocaba hasta lo más profundo de sus almas.

Al terminar, la mamá de Taylor Swift preguntó al ingeniero de audio si de casualidad había grabado la canción y él le entregó un CD con los diez minutos que Taylor había improvisado con su banda. Así nació "All Too Well" y esta versión que Taylor Swift presenta, es la letra original de aquel día de inspiración.

Taylor Swift también estrenará el cortometraje de la canción, protagonizado por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O'Brien (Maze Runner).