Conoce a Gunther VI, el perro más rico del mundo que vende su mansión en Miami

La historia que parece sacada de cuento de hadas podría tratarse de un montaje, pues aseguran que no es más que un truco brillante de un grupo de empresarios italianos que operan la propiedad bajo el Grupo Gunther en Italia.

Imagen / @agendaromano / Twitter

De acuerdo con The New York Post, la propiedad le pertenece al empresario italiano, Muricoi Miam, quien pensó que sería una forma divertida para hacer más llamativa la propiedad y venderla. Además, aseguran que Gunther no existió, ni la fortuna y ni siquiera la condesa, pues el dueño de la mansión en realidad rentó un perro hace 20 años, cuándo inventó la historia para así entrar a la industria del cine, ahora usa esta misma historia, pero para vender la mansión en Miami.