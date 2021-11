Pareja se conoce en Facebook, nunca se han visto, pero acaban de casarse por Zoom

Todo comenzó cuando Ayse empezó a hablar con Kenda, de 56 años, quien le dijo que su hijo tenía una edad similar y que le encantaría charlar con alguien del Reino Unido. La pareja comenzó a hablar constantemente como amigos, y tras varios mensajes y llamadas todas las noches, incluso con las cinco horas de diferencia horaria, decidieron formalizar su relación.

En julio, Ayse planeó un viaje a Estados Unidos para conocer físicamente a su novio por primera vez, pero las restricciones por la pandemia lo hicieron imposible.

Su noviazgo virtual de ocho meses dio el siguiente paso cuando Darrin llamó a Ayse para darle una sorpresa: proponerle matrimonio por Zoom, a lo que ella respondió que si.

“Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él. Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”, aseguró la novia.

TE PODRÍA INTERESAR: Familia mete cazuela de pozole al cine, empleado cuenta reacción

La boda se celebró a través de una videollamada en Zoom, en la que ambos se juraron 'amor eterno': “No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo “, concluyó la joven.