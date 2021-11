Tom Holland busca convertirse en el nuevo James Bond

Desde que Daniel Craig anunció su último film como James Bond, el papel del agente 007 se encuentra vacante, y algunos actores han levantado la mano para meterse en el personaje, sin embargo a todos tomó por sorpresa la noticia de que Tom Holland este más que interesado en tomar el puesto.

Holland se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas y solicitadas del mundo tras su participación como Spider-Man, y según su compañero de reparto en la película, Jacob Batalon, el actor habla mucho acerca de ser el próximo James Bond.

Fue durante un reciente artículo para la revista GQ, que el actor de Ned hizo una insinuación sobre que las ambiciones de Holland van más allá de Spider-Man, y que incluso ya le tiene puesto el ojo a otra gran franquicia: "Habla mucho de ser James Bond. Mucho, mucho", dijo Batalon.

La revelación llega junto a la noticia de que Tom confirmara que Spider-Man: No Way Home será "el final de una franquicia": "Creo que si tuviéramos la suerte de volver a sumergirnos en estos personajes, veríais una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming". dijo a Entertainment Weekly.

"Es la primera vez, desde que me contrataron para el papel de Spiderman, que no tengo contrato. Es realmente difícil para mí hablar de ello, porque hay muchas cosas de las que me encantaría hablar y que me ayudarían a embellecer lo que estoy tratando de explicar. Pero no puedo porque arruinaría la película".

La decisión sobre quién interpretará al próximo 007 no se tomará hasta 2022, según la productora Barbara Broccoli, esto para darle a Daniel tenga su momento de celebración y como Holland ya no tiene contrato con Marvel, esto abre la oportunidad de otros proyectos a gran escala.

No Way Home no es la única gran película que Holland tiene por delante, ya que el próximo año se estrenará la adaptación del videojuego Uncharted. En la película, Holland interpretará al aventurero y cazador de tesoros Nathan Drake junto a su compañero de reparto Mark Wahlberg,